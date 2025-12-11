مداهمات متواصلة.. الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل ونابلس

اقتحمت قوات خاصة "إسرائيلية"، فجر يوم الخميس، حي القيسارية داخل البلدة القديمة في نابلس، بعد تسلّلها بشكل مفاجئ ومحاصرة منزل كان يتواجد فيه الشاب إبراهيم حبش، قبل أن تعزز قوات الاحتلال الاقتحام بآليات عسكرية على مداخل البلدة ومحيطها. وقد انتهت العملية باعتقال الشاب ونقله إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال خربة قلقس جنوب المدينة، واعتقلت المواطن أحمد عبد السلام سلهب ونجله أمجد، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تنسحب من المنطقة.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الاقتحامات المتكررة، وخاصة عمليات التسلل للمناطق السكنية في ساعات الفجر، استمرار سياسة الملاحقة والاستهداف المباشر للشبان، إلى جانب الاعتقالات المزدوجة التي طالت أفرادًا من العائلة نفسها كما حدث في الخليل. نتابع ونوثّق تلك الانتهاكات، ونشدد على ضرورة رصد أوضاع المعتقلين خلال الأيام المقبلة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى