فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

"5 دقائق تبعدون عن "العصفور الأبيض" وفشلتم في إعادة هدار؟! صفعةٌ استخباراتية في وجه الاحتلال

الصحة بغزَّة: 379 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

الدفاع المدني: تلقينا أكثر من ألف مناشدة عقب غرق خيام النَّازحين بغزَّة

"حماس": نحذِّر من نهج الاحتلال باستمرار قتل الأسرى وتعذيبهم

من يحرر فلسطين؟..  "قراءة في القرآن والسيرة والتاريخ" (١/٢)

"المنظمات الأهلية" تدعو إلى تحرُّك دولي لوقف جرائم الاحتلال

الأمم المتحدة: نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزَّة

مؤسسات الأسرى تعلن استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

البحر ينتظر صياديه.. ورشة لإصلاح قوارب الصيد بإمكانيات معدومة

"حماس": نحذِّر من نهج الاحتلال باستمرار قتل الأسرى وتعذيبهم

10 ديسمبر 2025 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عامًا) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المروّعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، إنَّ الإعلان عن ارتقاء الأسير السباتين يعد دليلا جديدا على سياسة القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، عبر التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، في ظل ظروف اعتقالية قاسية وانتهاكات متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة.

وشددت على أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الإعدام الممنهج داخل السجون ومراكز التحقيق، والتي ارتفع على إثرها عدد شهداء الحركة الأسيرة بشكل خطير وغير مسبوق، في ظل غياب الرقابة الدولية وصمت المؤسسات الأممية والحقوقية، رغم العديد من المطالبات بتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة الاحتلال.

وحذرت "حماس" من نهج حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، محمّلةً إياه المسؤولية الكاملة عن استشهاد السباتين وجميع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري، خاصة معتقلي قطاع غزة الذين ما زال مصير الكثير منهم مجهولًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #إعدام الأسرى #تعذيب الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة