الأمم المتحدة: نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزَّة

أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لتصريحات مسؤول "إسرائيلي" زعم فيها أن "الخط الأصفر في غزة يمثل الحدود الجديدة"، مؤكدة أنها تعارض تمامًا أي تغيير في حدود غزة..

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، ردًا على سؤال حول تصريحات رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي" إيال زامير بشأن الخط الأصفر في غزة: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة".

وأشار دوجاريك إلى أن هذا التصريح يتعارض مع روح ونص خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والأحد، قال رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زامير، إن "الخط الأصفر يمثل الحدود الجديدة لقطاع غزة".

والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه "الجيش الإسرائيلي" في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

المصدر / وكالات