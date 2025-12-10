بلدية غزة: المنخفض الجوي يفاقم الأزمة الإنسانية وسط دمار البنية التحتية وغياب الإمكانيات

أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، أنَّ المنخفضات الجوية تشكل خطرًا كبيرًا على النازحين والسكان بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، جراء حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على القطاع.

وقال مهنا في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" دمر أكثر من 85 % من معداتنا ما يعيق عملنا لمساعدة السكان.

وأوضح، أنَّ الوضع كارثي في القطاع بسبب المنخفضات الجوية والنقص الحاد بالمواد الملحة، محذرًا من أن الوضع الحالي يُهدد آلاف الأسر، لاسيما مع تلف عدد كبير من خيام الإيواء، ما يعرّض النازحين لمخاطر التشرد من جديد، في ظل غياب البدائل المناسبة للمأوى.

وجدد مهنا مناشدته للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والإغاثية بضرورة التدخل العاجل، وتوفير المعدات والآليات اللازمة، والبدء بتأهيل منظومتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، إلى جانب توفير المساكن المؤقتة (الكرفانات) بشكل فوري.

وأغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات منخفض جوي قطبي على حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين من المأوى، وفق معطيات سابقة للمكتب، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين