مشعل: السلطة في غزَّة ينبغي أن تكون فلسطينية ونزع السِّلاح بمثابة "نزع الروح"

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، إن نزع السلاح عند الفلسطيني يعني نزع الروح، مؤكدًا أنَّ الخطر يأتي من الكيان الصهيوني، وليس من غزة التي يطالبون بنزع سلاحها.

وأكد مشعل في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أن السلطة في غزة ينبغي أن تكون فلسطينية، وأن الفلسطيني هو من يقرر، وهو من يحكم.

وأشار إلى أن إغاثة القطاع ضرورية للضغط من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، موضحا أن حركة حماس تحاول تحقيق هذا الهدف بكل الطرق.

وأوضح، أن القضية الفلسطينية استعادت روحها على الساحة الإقليمية وتحولت من الأدراج لتفرض نفسها على الجميع.

ووصف رئيس "حماس" في الخارج نزع السلاح بالنسبة للفلسطيني بمثابة "نزع للروح"، مضيفا "أبلغنا الوسطاء أن غزة بحاجة لمن يساعدها على النهوض والتعافي مجددا".

