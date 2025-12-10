أبو حسنة: استهداف الاحتلال لـ"أونروا" محاولة سياسية لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين

غزة-القاهرة/ محمد الأيوبي

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لـ"أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للوكالة الأممية "سياسي بامتياز" يهدف إلى تفكيك الأونروا تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها أحد أعمدة الحل السياسي ومرجعية حل الدولتين.

ويؤكد أبو حسنة لـ "فلسطين أون لاين"، أن المزاعم الإسرائيلية المتعلقة باختراق الأونروا أو عدم حياديتها "لم تثبت على الإطلاق"، مشيرًا إلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي خلص إلى أن "إسرائيل" "فشلت في تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتها".

وأضاف أن لجنتي التحقيق الدوليتين، إحداهما برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إضافة إلى مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، كلها خلصت إلى أن الأونروا منظمة محايدة، وتملك آليات رقابية لا تتوفر في أي مؤسسة أممية أخرى، مشددًا على أن الاحتلال يواصل استهداف الوكالة باعتباره "جزءًا من محاولة شطب ملف اللاجئين من الطاولة".

ورأى أبو حسنة أن السياسة الأمريكية لعبت دورًا في دفع "إسرائيل" نحو هذا المسار، موضحًا أن إدارة ترامب قطعت عام 2018 نحو 360 مليون دولار من تمويل الأونروا، قبل أن تعيد إدارة جو بايدن الدعم، ثم يعود التيار الجمهوري مجددًا لقطع التمويل.

وأشار إلى أن "المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات زارا مراكز الأونروا في 2017–2018 وأشادا بها، وقالا إنها تُدرس حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، واليوم أصبحت الوكالة متهمة بكل شيء!". ويؤكد أن جوهر الحملة "سياسي، مرتبط بشكل الحل النهائي للقضية الفلسطينية"، مشددًا: "دمّروا غزة، واليوم يريدون نثر ركامها في الهواء عبر إنهاء الأونروا".

وفي تعقيبه على اقتحام قوات الاحتلال أحد مقار الأونروا في القدس وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي مكانه، وصف أبو حسنة الحادث بأنه "غير مسبوق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات"، بما فيها اتفاق 14 يونيو 1967 الخاص بحصانة مقار الأونروا وموظفيها.

وشدد على أن "إسرائيل" تسعى للاستيلاء على أراضي الوكالة، بما في ذلك معهد قلنديا للتدريب المهني، وأغلقت ست مدارس، وتبحث في "قطع المياه والكهرباء عن العيادات والمنشآت المتبقية"، إضافة إلى تدمير 90% من منشآت الأونروا في غزة، واستشهاد نحو 380 من موظفيها "وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية".

ولفت إلى أن الوكالة تتحرك حاليًا في مسارات قانونية وسياسية، وأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول التي جددت تفويض الأونروا لثلاث سنوات وجّهت رسالة واضحة لإسرائيل بأن الوكالة محايدة وملتزمة بالقانون الإنساني الدولي، وأن المجتمع الدولي متمسك بتجديد تفويضها.

وربط أبو حسنة بين ما يجري للأونروا في القدس ومساعي الاحتلال لتغيير الوضع القانوني في المدينة، مشيرًا إلى أن استهداف الوكالة "أحد أهم تجليات هذه المحاولات".

وختم أبو حسنة حديثه بالقول إن (إسرائيل) تريد "جهة تقدم للفلسطينيين خيامًا وعلب فول ولحم فقط، دون أي ارتباط بالقرارات الدولية أو بحقوق اللاجئين"، مشددًا على أنه "لا تريد أي مؤسسة فلسطينية أو أممية تحمل بعدًا سياسيًا أو قانونيًا داخل القدس، كما فعلت سابقًا مع بيت الشرق ومؤسسات السلطة".

