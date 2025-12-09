الجامعة الإسلامية بغزة تعلن تعطيل الدوام ليومين

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجامعة الإسلامية في غزة، مساء يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الإداري والأكاديمي الوجاهي يومي الأربعاء والخميس الموافقَين 10 و11 ديسمبر 2025، في فروعها بمدينة غزة والمنطقة الوسطى وخانيونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحرصًا على سلامة الموظفين والطلبة أثناء تنقلهم.

وفي وقت سابق، حذَّر المكتب الإعلامي الحكومي، من أنَّ منخفض "بيرون" القطبي يهدّد مئات آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة بكارثة مناخية جديدة خلال 72 ساعة، مطالبًا العالم بإنقاذ الواقع الإنساني الكارثي.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إننا "نتابع بقلق بالغ الآثار والتداعيات المتوقعة للمنخفض الجوي الذي سيدخل قطاع غزة بدءاً من غدٍ الأربعاء وحتى مساء الجمعة، وما يحمله من مخاطر حقيقية تتمثل في غرق الخيام".

وحذر المكتب الحكومي من اجتياح مياه الأمطار لمناطق النزوح العشوائي، وتجدد المأساة التي يعيشها أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة منذ أكثر من عام دون حلول أو بدائل حقيقية".

وأشار إلى أنَّ المنخفض القطبي "بيرون" سيحمل فيضانات وسيول نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار المتوقعة، إلى جانب هبّات رياح قوية ستقتلع خيام النازحين، وأمواج بحر عاتية، وعواصف رعدية.

ولفت إلى أن كل المعطيات تشير بوضوح إلى أن قطاع غزة مقبل على تداعيات مناخية خطيرة قد تُلحق أضراراً واسعة بعشرات آلاف العائلات المقيمة في خيام وملاجئ بدائية لا تقيهم من برودة الشتاء ولا قسوة المنخفضات الجوية.