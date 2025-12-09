هتافات الجيش السوري دعمًا لغزة تفجُّر غضب "تل أبيب"

متابعة/ فلسطين أون لاين

عقدت المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مقاطع مصوّرة لجنود من الجيش السوري وهم يرددون هتافات داعمة لغزة وواصفةً "إسرائيل" بالعدو.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن "تل أبيب" تستعد لاتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل شديدة اللهجة والمطالبة بتوضيح الموقف وإصدار إدانة واضحة للهتافات التي ظهرت خلال العروض العسكرية التي أُقيمت أمس الإثنين في دمشق.

وجاء ذلك تزامنًا مع تداول تسجيلات يظهر فيها جنود سوريون يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت… غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار… طالع لك يا عدوي طالع… الله أكبر"، وذلك خلال عروض عسكرية نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد.

وكشف مسؤول أمني إسرائيلي – فضّل عدم الكشف عن هويته – عن وجود "نظرة تشككية عميقة" تجاه النظام السوري الجديد، قائلا: "نتعامل معهم بمنهجية تقوم على التشكيك المتواصل. ننظر إليهم بكثير من الريبة، ونرى طبيعة النظام جديدة وجهادية الطابع بالنسبة لنا".

وأضاف أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التسجيلات وتداعياتها بدقة، مشيرًا إلى أن ظهور هتافات من هذا النوع في مناسبات رسمية "قد يعكس تحولا في رسائل النظام أو محاولة لاستثمار المناخ الإقليمي الراهن".

وشهدت العروض العسكرية السورية مشاركة واسعة من وحدات الجيش، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى للتغيير السياسي الذي شهدته البلاد.

وخلال الأيام الماضية، تواصلت فعاليات الاحتفال بما يصفه السوريون بـ"الخلاص من نظام الأسد" عبر معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من محافظة حلب، قبل أن يصل الثوار إلى العاصمة دمشق بعد 11 يوماً.

ولقي مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد كثير من المستخدمين بالمكانة الرمزية لغزة في الوعي العربي، واعتبروا الهتافات رسالة دعم معنوي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.

وأشار ناشطون إلى أن هذا المشهد يعكس تضامناً شعبياً ورسمياً مع القضية الفلسطينية، في وقت تستمر فيه المعاناة الإنسانية في غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

واعتبر آخرون أن الهتافات تمثل "صوت الشام" المعروف تاريخياً بمناصرته لفلسطين، وتجسد وحدة الشعوب في مواجهة الاحتلال، مؤكدين أن الجرح واحد والدرب إلى القدس يجمعهم مهما اشتدت الأزمات.

وشدد ناشطون أن ما ظهر في الفيديو يتجاوز مجرد شعارات، إذ يحمل دلالات سياسية وإنسانية واضحة تعكس تمسك السوريين بقضيتهم المركزية المشتركة مع الفلسطينيين.