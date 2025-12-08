طاهر النونو: استبعاد توني بلير من مجلس غزة خطوة في الاتجاه الصحيح

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو، إن استبعاد توني بلير من عضوية أو رئاسة ما يسمى مجلس السلام الخاص بغزة – إن صحت التقارير حول ذلك – يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الحركة طلبت رسميًا من الوسطاء استبعاده سابقًا بسبب "انحيازه الصارخ لـ"إسرائيل" ومواقفه السلبية تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح النونو، خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، مساء اليوم الإثنين، أن حماس مستعدة للدخول في هدنة طويلة الأمد في حال التزام الاحتلال بوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأكد على أن سلاح المقاومة ليس محل تفاوض وأنه سيكون جزءًا من منظومة السلاح الوطني الفلسطيني مستقبلاً بعد قيام الدولة، بوصفه مكوّنًا أساسياً من مكونات القوة السيادية.

وأكد القيادي رفض الحركة لفكرة قيام قوة دولية بنزع سلاح المقاومة بالقوة، مشيرًا إلى إن هذا الطرح لم يناقَش مطلقًا في أي محادثات، كما لم تتلقَّ الحركة حتى الآن رؤية واضحة تتعلق بشكل القوة الدولية المقترحة، أو مهامها، أو مواقع انتشارها داخل غزة في حال تشكيلها.

وكانت مصادر إعلامية بريطانية وعبرية كشفت عن تراجع مفاجئ في خطة توني بلير لتولي رئاسة ما يُعرف بـمجلس السلام المُرتقب لإدارة غزة بعد الحرب.

وتشير المصادر إلى أن القرار يأتي في ظل رفض عربي إسلامي واسع، يُجسّد رفضًا لمساعي فرض "وصاية دولية" على مستقبل الفلسطينيين.

وبحسب ما نقلته صحيفة Financial Times عن مقربين من بلير، فقد تمّ إبعاده عن منصب الرئاسة، على أن يُحتفظ له بموقع في المجلس التنفيذي الأدنى رتبة، ما يتيح له المشاركة في التنفيذ التقني للخطة إلى جانب شخصيات مثل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ومسؤولين من دول عربية وغربية.