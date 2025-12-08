استشهاد الشاب براء قبلان متأثرًا بجراحه والاحتلال يحتجز جثمانه

فلسطين أون لاين

08 ديسمبر 2025 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
الشهيد الشاب براء بلال عيسى قبلان

استشهد الشاب براء بلال عيسى قبلان (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق قلقيلية، واحتجاز جثمانه، وذلك بعد أن كان قد أصيب مع الشهيد مؤمن نضال أبو رياش (19 عاما) مساء أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة، يوم الاثنين، باستشهاد براء بلال عيسى  متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الاحتلال احجتز جثمانه.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند المدخل الرئيسي لبلدة عزون، مساء أمس النار تجاه مركبة فلسطينية كانت تسير على شارع قلقيلية–نابلس بين بلدتي عزون وعزبة الطبيب، ما أدى إلى استشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19 عامًا) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة الشاب براء قبلان بجروح خطيرة، بالإضافة لاعتقال شاب ثالث.

وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد والمصاب داخل المنطقة، فيما منعت الطواقم الطبية من الوصول إليهما وأجبرتها على مغادرة الموقع.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية والمؤدي إلى بلدة عزون، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين، بالتزامن مع انتشار الجنود في محيط عزبة الطبيب المجاورة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
