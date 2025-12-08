تحديث هام من الهيئة العامة للبترول لقطاع غزة

وجهت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة نداءً هامًا للمواطنين لتذكيرهم بالشروط والحالات التي تسمح لهم بالتسجيل والاستفادة من نظام توزيع الغاز المحوسب. يأتي هذا التوضيح لضمان وصول الدعم والخدمة لمن يستحقها وفقاً للمعايير المحددة.

الحالات المسموح لها بالتسجيل في نظام الغاز المحوسب

لضمان سلاسة عملية التسجيل، أوضحت الهيئة الحالات المؤهلة للاستفادة من النظام، وهي تشمل الفئات التالية:

1. المتزوجون (الأزواج والزوجات):

- الزوج: يُسمح له بالتسجيل في حال كان غير متعدد الزوجات.

- الزوجة: يحق لها التسجيل في حالتين:

- إذا كان الزوج مسافراً خارج البلاد.

- إذا كان الزوج متعدد الزوجات (وفي هذه الحالة يُعتبر الزوج غير مؤهل للتسجيل).

2. فئات الحالة الاجتماعية الأخرى:

- المُطلق/المُطلقة.

- الأرمل/الأرملة.

3. العائلات التي فقدت الأبوين أو هما خارج البلاد (القُصّر):

- يسمح النظام بالتسجيل لـ أكبر ابن ذكر أعزب يحمل هوية شخصية.

- في حال عدم وجود ذكر مؤهل، يتم تسجيل أكبر أنثى عزباء تحمل هوية شخصية.

ملاحظات وشروط عامة يجب توفرها

أكدت الهيئة على ضرورة استيفاء جميع المتقدمين للشروط الجغرافية والقانونية التالية:

- الحياة والإقامة: يجب أن يكون جميع من يحق لهم التسجيل وفق الشروط المذكورة على قيد الحياة.

- الموقع الجغرافي: يجب أن يكون الشخص مؤهلاً للتسجيل متواجداً داخل البلاد (قطاع غزة).

- عنوان الإقامة: يجب أن يكون عنوان إقامة المستفيد مسجلاً ومثبتاً في قطاع غزة.

