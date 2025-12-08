فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أزمة الفكّة".. أداة إسرائيلية لخنق غزة اقتصاديًا

إطلاق حملة للمطالبة بإعادة جثمان الطبيب عدنان البرش

آمنة الندر.. ملجأ آمن أفقدها يدها اليمنى

منع إدخال مساعدات الأونروا إلى غزة.. تعمّد إسرائيلي لضرب رمز اللجوء الفلسطيني

الاحتلال يقتحم مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس

خروقاتٌ متواصلة.. الاحتلال يشنُّ قصفًا جويًّا ومدفعيًا على قطاع غزة

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل شمال القدس

طقس فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

أسعار صرف العملات في فلسطين الاثنين 8 ديسمبر

الفدائي" يصنع التاريخ ببلوغ ربع نهائي كأس العرب برفقة شقيقه السوري

بالفيديو الاحتلال يهدم منزلًا في عرابة البطوف داخل أراضي 48

08 ديسمبر 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من عمليات الهدم في الضفة الغربية والداخل المحتل

هدمت السلطات "الإسرائيلية"، صباح يوم الاثنين، منزلًا في الحي الغربي بمدينة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48، بحماية مشددة من قوات الشرطة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وشهدت المنطقة حالة من الغضب بين صفوف الأهالي، الذين نددوا بسياسات الهدم المستمرة بحق المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وتواصل السلطات "الإسرائيلية" تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرا في رهط، وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.

المصدر / وكالات
#هدم منازل #الحرب على غزة #عرابة البطوف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة