هدمت السلطات "الإسرائيلية"، صباح يوم الاثنين، منزلًا في الحي الغربي بمدينة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48، بحماية مشددة من قوات الشرطة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وشهدت المنطقة حالة من الغضب بين صفوف الأهالي، الذين نددوا بسياسات الهدم المستمرة بحق المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48.

وتواصل السلطات "الإسرائيلية" تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرا في رهط، وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.

المصدر / وكالات