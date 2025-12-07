فلسطين أون لاين

الضفة الغربية.. شهيد برصاص الاحتلال صوب مركبة شرق قلقيلية

07 ديسمبر 2025 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، استشهاد مواطن وأصيب آخران، أحدهما جروحه حرجة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فقد أطلق جنود الاحتلال النار تجاه مركبة كانت تمر بمحاذاة شارع قلقيلية–نابلس قرب مدخل بلدة عزون.

وأوضحت المصادر، أن إطلاق النار جرى من قبل قوة إسرائيلية متمركزة عند المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة.

وقال الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد والمصاب داخل المنطقة، فيما منعت الطواقم الطبية من الوصول إليهما وأجبرتها على مغادرة الموقع.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية والمؤدي إلى بلدة عزون، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين، بالتزامن مع انتشار الجنود في محيط عزبة الطبيب المجاورة.

