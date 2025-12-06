توغل "إسرائيلي" في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال خلال توغلهم في بلدة بيت جن السورية

أفادت مصادر محلية في ريف دمشق، بأنّ دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط بلدة بيت جن بريف العاصمة.

وأوضحت المصادر أنّ الدورية، المؤلفة من دبابتين و7 عربات مدرعة، دخلت ثكنة عسكرية مهجورة في المنطقة، وقامت باستهداف كل من يقترب من الموقع بالرصاص الحي.

وقبل أكثر من أسبوع، تعرضت البلدة لعدوان إسرائيلي، حيث ارتقى 13 شهيداً وأُصيب 25 مدنياً من جراء قصف نفّذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

ورداً على العدوان الذي ترافق مع التوغل الإسرائيلي، اندلعت اشتباكات بين الأهالي والقوات المتوغلة ما أسفر عن إصابة 13 جندياً إسرائيلياً باعتراف الاحتلال.

يُشار إلى أنّ "إسرائيل" احتلّت مناطق واسعة في جنوبي سوريا منذ سقوط النظام السابق، وتتوغّل بشكل شبه يومي في عدة مناطق وتنفّذ اعتداءات ضد الأهالي.

المصدر / وكالات
