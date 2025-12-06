المُقاطعة تنتصر وتطيح بواحدة من أبرز العلامات العالمية في سوق الشاي.. "لا ليبتون في تركيا"

أكملت شركة "ليبتون" رسميا خروجها من قطاع إنتاج الشاي في تركيا، بعد مصادقة هيئة المنافسة على نقل ملكية منشآت تصنيع الشاي الطازج في منطقتي بازار وفندقلي بولاية ريزة إلى شركة "أوز–غور تشاي".

وكان قرار إنهاء الإنتاج قد تزامن مع إغلاق الشركة بعض مصانعها عقب موجة مقاطعة عالمية على خلفية موقفها من غزة، قبل أن تعلن لاحقا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الملكية.

وأوضحت Lipton Teas and Infusions في بيان سابق أن المفاوضات مع Öz-Gür Çay A.Ş. انتهت بالتوصل إلى اتفاق على نقل حصص الشركة المالكة للمرافق المذكورة، ثم رفع الملف إلى هيئة المنافسة للمراجعة القانونية. ومع استكمال الموافقات، أصبحت عملية النقل نافذة، منهية رسميا نشاط ليبتون الإنتاجي داخل تركيا.

ورغم توقفها عن التصنيع المحلي، تواصل الشركة حضورها في السوق التركية من خلال منشأة الابتكار وخلط وتعبئة الشاي في ساكاريا، التي أنشأتها باستثمار يبلغ 30 مليون يورو والمقرر استمرار تشغيلها خلال عام 2025، ما يعني أن العلامة ستستمر في السوق رغم توقفها عن الإنتاج.

وشهد قطاع الشاي التركي خلال عامي 2024–2025 تحولات لافتة، أبرزها استحواذ المنتج المحلي Efor Çay على علامة "أف شاي" (Ofçay) من شركة JDE Peet’s الأميركية، في خطوة أعادت رسم موازين القطاع وعززت حضور الشركات المحلية.

وتستند علامة ليبتون إلى إرث يعود إلى عام 1871 عندما أسس السير توماس ليبتون أول متجر له في المملكة المتحدة، قبل أن تتوسع لتصبح واحدة من أبرز العلامات العالمية في سوق الشاي. وفي عام 2022، أصبحت الشركة تحت ملكية CVC Capital Partners التي اشترت Lipton Teas and Infusions من "يونيليفر" مقابل 4.5 مليار يورو.

