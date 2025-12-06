فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 3 شبان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

وزير الخارجية الإٍسباني: عنف المستوطنين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة

ثقافة النجاة.. كيف نعيد ضبط المجتمع؟

وظائف بلدية غزة والصليب الأحمر 2025.. "طالع التفاصيل"

توغل "إسرائيلي" في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق

مشعل: نرفض كلَّ أشكال الوصاية على غزَّة ويجب حماية مشروع المقاومة وسلاحها

قطر: نحن في مرحلة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

رابط تحديث بيانات المساعدات عبر وزارة التنمية الاجتماعية

"يونيسف": 4000 طفل بغزة يواجهون الموت ولا بُدّ من إدخال المستلزمات الطبية بشكل عاجل

سقوط مشروع الاحتلال في غزة

المُقاطعة تنتصر وتطيح بواحدة من أبرز العلامات العالمية في سوق الشاي.. "لا ليبتون في تركيا"

06 ديسمبر 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
...
ماركة الشاي الشهيرة "ليبتون" تنهي إنتاجها في تركيا عقب موجة المقاطعة العالمية بسبب موقفها من الحرب على غزة

أكملت شركة "ليبتون" رسميا خروجها من قطاع إنتاج الشاي في تركيا، بعد مصادقة هيئة المنافسة على نقل ملكية منشآت تصنيع الشاي الطازج في منطقتي بازار وفندقلي بولاية ريزة إلى شركة "أوز–غور تشاي".

وكان قرار إنهاء الإنتاج قد تزامن مع إغلاق الشركة بعض مصانعها عقب موجة مقاطعة عالمية على خلفية موقفها من غزة، قبل أن تعلن لاحقا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الملكية.

وأوضحت Lipton Teas and Infusions في بيان سابق أن المفاوضات مع Öz-Gür Çay A.Ş. انتهت بالتوصل إلى اتفاق على نقل حصص الشركة المالكة للمرافق المذكورة، ثم رفع الملف إلى هيئة المنافسة للمراجعة القانونية. ومع استكمال الموافقات، أصبحت عملية النقل نافذة، منهية رسميا نشاط ليبتون الإنتاجي داخل تركيا.

ورغم توقفها عن التصنيع المحلي، تواصل الشركة حضورها في السوق التركية من خلال منشأة الابتكار وخلط وتعبئة الشاي في ساكاريا، التي أنشأتها باستثمار يبلغ 30 مليون يورو والمقرر استمرار تشغيلها خلال عام 2025، ما يعني أن العلامة ستستمر في السوق رغم توقفها عن الإنتاج.

وشهد قطاع الشاي التركي خلال عامي 2024–2025 تحولات لافتة، أبرزها استحواذ المنتج المحلي Efor Çay على علامة "أف شاي" (Ofçay) من شركة JDE Peet’s الأميركية، في خطوة أعادت رسم موازين القطاع وعززت حضور الشركات المحلية.

وتستند علامة ليبتون إلى إرث يعود إلى عام 1871 عندما أسس السير توماس ليبتون أول متجر له في المملكة المتحدة، قبل أن تتوسع لتصبح واحدة من أبرز العلامات العالمية في سوق الشاي. وفي عام 2022، أصبحت الشركة تحت ملكية CVC Capital Partners التي اشترت Lipton Teas and Infusions من "يونيليفر" مقابل 4.5 مليار يورو.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #المقاطعة #الشاي #ليبتون #إنتاج الشاي في تركيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة