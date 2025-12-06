7 شهداء وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

استشهد 7 مواطنين في سلسلة خروقات "إسرائيلية" في اليوم الـ 57 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث يواصل الاحتلال قصف مختلف مناطق قطاع غزة، إلى جانب تنفيذه عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المسنة رحمة ياسين ونجلها سعيد جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب محطة الشوا على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، أثناء توجههما إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 3 مواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول الشهيدين رفيق محمد العطار وأحمد صبري العطار و3 إصابات إلى مستشفى الشفاء إثر استهداف من طائرة كواد كابتر إسرائيلية على دوار العطاطرة شمال غزة، قبل أن يعلن عن شهيد ثالث.

وفجر اليوم، استشهد أحد طواقم الدفاع المدني سهيل دهمان، متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس، محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، عمليات نسف لمبان سكنية شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرقي بلدة بيت لاهيا ومخيم البريج.

وكانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة غزة، خلف "الخط الأصفر". منوهة إلى أن دوي انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدن غزة وخان يونس ورفح.

وقال مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن 42 ألف جريح من بين 170 ألف جريح يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية، ونحتاج بشكل عاجل إلى غرف عمليات جديدة وغرف عناية مركزة ومواد وأجهزة طبية.

المصدر / فلسطين أون لاين