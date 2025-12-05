8 دول عربيَّة وإسلاميَّة تدين التَّصريحات "الإسرائيليَّة" حول معبر رفح

فلسطين أون لاين

05 ديسمبر 2025 . الساعة 20:51 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب وزراء خارجية السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا وقطر، عن قلق بالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لغرض دفع سكان قطاع غزة نحو الخروج إلى مصر.

وفي بيان مشترك، صادر اليوم الجمعة، أكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا أو دفعه خارج أراضيه، محذرين من خطورة أي خطوات من هذا النوع على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين بما يضمن حرية تنقل السكان وعدم إجبارهم على مغادرة القطاع، بل توفير الظروف اللازمة لبقائهم واستمرارهم في بناء وطنهم واستعادة حياتهم.

كما دعا وزراء الخارجية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل ودائم، وإنهاء معاناة المدنيين في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون أي قيود أو عراقيل.

وطالبوا ببدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة السياسية والإدارية اللازمة لعودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في غزة.

