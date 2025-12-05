بعد عامين من الإبادة… خارطة طريق لإنقاذ الرياضة في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أنهت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إعداد خطتها الاستراتيجية الشاملة لتعافي القطاع الرياضي في غزة، بعد عامين من التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية الرياضية جرّاء العدوان وحرب الإبادة، في خطوة تهدف إلى استنهاض الهمم وإعادة الحياة إلى الملاعب والصالات والمؤسسات الرياضية التي شكّلت دومًا ركيزة للهوية الوطنية والصمود الفلسطيني.

وأكد الدكتور أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أن الخطة جاءت ثمرة عمل جماعي مكثف جمع اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكافة الاتحادات والأندية والمؤسسات والكوادر الرياضية، بهدف رسم خارطة طريق واضحة نحو التعافي الشامل وإعادة بناء المنظومة الرياضية الفلسطينية.

وأوضح د. المجدلاوي أن خطة التعافي تمتد على مدار عام كامل، وتتضمن أربع مراحل متدرجة، تبدأ بحصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمؤسسات الرياضية، وإعداد قوائم تفصيلية بأسماء الشهداء والجرحى والمفقودين من الرياضيين تمهيدًا لتكريمهم، إلى جانب سدّ الشواغر في الاتحادات الرياضية، وإطلاق فعاليات تنشيطية تعيد الحراك التدريجي إلى الميدان الرياضي.

وأضاف أن الخطة ستتوسع لاحقًا لتشمل قضايا محورية أخرى، وصولًا إلى استعادة زخم البطولات المحلية والدولية، وترميم المنشآت الحيوية والملاعب والصالات الرياضية، تمهيدًا لمرحلة الإعمار الشامل، بما يعيد للرياضة الفلسطينية مكانتها الطبيعية كمنبر للعطاء والتلاحم الوطني.

وبيّن د. المجدلاوي أنه سلّم الخطة رسميًا إلى جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، مؤكدًا أن فلسطين، بفضل جهود جميع المخلصين، ستتمكن من استعادة حقها في الحياة والرياضة، لتظل ساحاتها رمزًا للنضال والإرادة والإصرار على البقاء.

المصدر / فلسطين أون لاين