شرطة غزة: 6 مراكز تخدم المواطنين على مدار الساعة ونسعى لمزيد من بسط الأمن

غزة/ نبيل سنونو:

قال مدير شرطة محافظة غزة العميد هاشم السرحي، إن ستة مراكز تابعة للشرطة في المحافظة تقدم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة، مؤكدا السعي إلى مزيد من بسط الأمن.

وأضاف السرحي في تصريحات خاصة لصحيفة "فلسطين" أمس: "أقمنا مراكز الشرطة من جديد في محافظة غزة. كل الأفرع والطواقم تقدم الخدمة على مدار الساعة لخدمة أبنائنا".

وأوضح أن هذا العمل الشرطي، يشمل شرطة المرور والبلديات والشرطة القضائية والشرطة البحرية.

وتابع: "نسعى إلى مزيد من بسط الأمن والسيطرة ومزيد من فرض الأمن خلال الأيام القادمة".

وطمأن السرحي المواطنين، بأن الشرطة تعمل على توفير الأمان داخل غزة.

وأرجع نجاح الشرطة في عملها رغم استهداف الاحتلال لها وإيقاعه الشهداء والجرحى في صفوفها، إلى تعاون الشعب الفلسطيني ولجان الإصلاح والعائلات مع الشرطة واحترامهم لها.

وقال السرحي: إن هذا التعاون الشعبي مع الشرطة ساهم في ضبط الحالة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وشدد مدير شرطة محافظة غزة، على مواصلة العمل لخدمة المواطنين رغم قصف الاحتلال سياراتها ومقراتها، قائلا: "سنعمل بأيدينا. سنعمل دوما على بناء هذا البلد".

وعلى مدار سنتين من حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 787 من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين