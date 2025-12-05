فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة غزة: 6 مراكز تخدم المواطنين على مدار الساعة ونسعى لمزيد من بسط الأمن

الطفلة لميس.. حياة معلّقة بين نقص المناعة وإغلاق المعابر

رئيس وزراء مالطا يزور طفلا جريحا من غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

إعلام الأسرى: خطر حقيقي على حياة مروان البرغوثي داخل السجون

الملاحقة والاعتقال... إبادة إسرائيليَّة تطال الصَّيَّادين في عرض البحر (صور)

من صمودٍ مُعلَن إلى علاجٍ سرّي.. رحلة النساء مع الألم النفسي في غزة

"الإغاثة الإسلامية" تنتصر قضائيًا.. اعتذار وتعويض من قناة GB News

اتصال غامض يثير الذعر بشأن مصير الأسير مروان البرغوثي

وزارة الداخليَّة بغزة: رفع الغطاء العائليّ عن المتخابرين صمام أمان للمجتمع

رئيس وزراء مالطا يزور طفلا جريحا من غزَّة

05 ديسمبر 2025 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
...
رئيس وزراء مالطا يزور طفلا جريحا قادم من غزَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

زار رئيس وزراء مالطا روبيرت ابيلا، الطفل الجريح عبد الكريم معروف في مستشفى مالطا المركزي، والذي أجريت له عملية جراحية في قدمه جراء إصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وكان الطفل عبد الكريم وصل إلى المستشفى عقب إجلائه من غزة، مع عدد من الأطفال الجرحى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مالطا، وأجريت له عملية خطيرة ومعقدة، علما أنه ما زال هناك 13 طفلا يتلقون العلاج في المستشفيات هناك.

وتمنى رئيس الوزراء، للطفل عبد الكريم، الشفاء العاجل، معربا عن ترحيبه به وبالأطفال الجرحى الآخرين في مالطا، الى حين توفر الظروف المناسبة لعودتهم الى غزة، مؤكدا أنه مستمر بمتابعة ملف علاج الأطفال في بلاده.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين فادي حنانيا، رئيس الوزراء، والحكومة المالطية على المساعدات المقدمة للأطفال الجرحى، وتوفير العلاج والتعليم لهم خلال إقامتهم في مالطا.

#غزة #رام الله #مالطا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة