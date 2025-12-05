رئيس وزراء مالطا يزور طفلا جريحا من غزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

زار رئيس وزراء مالطا روبيرت ابيلا، الطفل الجريح عبد الكريم معروف في مستشفى مالطا المركزي، والذي أجريت له عملية جراحية في قدمه جراء إصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وكان الطفل عبد الكريم وصل إلى المستشفى عقب إجلائه من غزة، مع عدد من الأطفال الجرحى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مالطا، وأجريت له عملية خطيرة ومعقدة، علما أنه ما زال هناك 13 طفلا يتلقون العلاج في المستشفيات هناك.

وتمنى رئيس الوزراء، للطفل عبد الكريم، الشفاء العاجل، معربا عن ترحيبه به وبالأطفال الجرحى الآخرين في مالطا، الى حين توفر الظروف المناسبة لعودتهم الى غزة، مؤكدا أنه مستمر بمتابعة ملف علاج الأطفال في بلاده.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين فادي حنانيا، رئيس الوزراء، والحكومة المالطية على المساعدات المقدمة للأطفال الجرحى، وتوفير العلاج والتعليم لهم خلال إقامتهم في مالطا.