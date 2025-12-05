"الإغاثة الإسلامية" تنتصر قضائيًا.. اعتذار وتعويض من قناة GB News

وكالات/ فلسطين أون لاين

حصلت منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم على اعتذار علني وتعويض مالي من قناة GB News البريطانية، بعد بث القناة مزاعم وُصفت بأنها بلا أساس تتعلق بتمويل الإرهاب.

وكانت الاتهامات قد صدرت في فبراير/شباط الماضي، حين زعم أحد ضيوف القناة أن المنظمة قامت بتمويل جماعات إرهابية في الشرق الأوسط، وتعمل ضمن أجندة تسعى إلى تعزيز التطرف.

هذه المزاعم واجهتها المنظمة قانونيًا، لتتم قراءة بيان رسمي في جلسة علنية بالمحكمة الملكية للعدل في لندن، أكدت خلالها المحكمة أن الادعاءات غير صحيحة ومضللة.

في أعقاب الجلسة، حذفت القناة المحتوى المسيء من موقعها الإلكتروني ومنصاتها الاجتماعية، وقدّمت اعتذارًا كاملًا وتعهدت بعدم تكرار هذه الادعاءات. كما وافقت على دفع تعويضات مالية وتكاليف القضية.

وفي تعليق على الحكم، قال المتحدث باسم المنظمة إن الوصول إلى هذا الاعتذار الرسمي يمثل خطوة مهمة بعد عام شهد ترويج ادعاءات مضللة وغير صحيحة، مشيرًا إلى أن صحيفة ديلي ميل البريطانية كانت قد أصدرت اعتذارًا سابقًا عن ادعاءات مشابهة.

وأضاف المتحدث: "مهمتنا إنسانية بحتة، نعمل في مناطق مضطربة ونفقد من زملائنا من قُتلوا بسبب العنف والإرهاب، لذلك فإن اتهامنا بدعم ما نقف ضده تمامًا ليس فقط مؤذيًا بل قد يعرض فرقنا والمجتمعات التي نخدمها للخطر."