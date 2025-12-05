تجمع العشائر والقبائل بغزَّة: مقتل أبو شباب طيّ لصفحة سوداء لا تمثلنا

أكّدت الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة أن مقتل زعيم المليشيا المدعومة من الاحتلال ياسر أبو شباب لم يكن حدثًا مفاجئًا، بل نتيجة طبيعية لمن "اختار أن ينحاز إلى الاحتلال على حساب شعبه وقيمه وأعرافه".

وقالت في بيان صحافي، أمس الخميس، إن الشعب الفلسطيني، بقبائله وفصائله وعوائله، يفرّق بين الخلاف السياسي الذي يمكن أن يُناقش ويُحل بالحوار، وبين أن يتحول الفرد إلى أداة بيد الاحتلال الذي "لا يمنح الأمان لغير مصالحه ولا يعترف إلا بالقوة التي تُفرض عليه".

وأضافت الهيئة أن كل من تعاون مع الاحتلال وضع نفسه أمام مصير محتوم "لا ينتهي إلا بالخيانة والنهاية الحتمية"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني رفع الغطاء عن كل من "تلطخت يداه بدم أبناء شعبه"، مؤكدة أنه لا مكان بين الفلسطينيين لمن اختار طريق العمالة والارتهان.

ودعت الهيئة كل من تورط في هذا المسار إلى العودة لحضن شعبه، مشددة على أن الفلسطينيين، رغم جراحهم، لا يميزون بين أبنائهم متى تابوا وتركوا طريق الإضرار بقضيتهم.

وأكدت أن مسار النضال الفلسطيني سيبقى متمسكًا براية الشرف والكفاح من أجل الحرية والكرامة. من جانبها، شددت قبيلة الترابين في قطاع غزة على أن أبناءها لطالما كانوا إلى جانب شعبهم وقضيته العادلة، وأنهم "لم ولن يكونوا غطاءً للمتعاونين أو مثيري الفتنة".

وقالت في بيان صحافي، إنها تابعت ما جرى في رفح خلال الأيام الماضية، معتبرة مقتل أبو شباب على يد المقاومة "نهاية صفحة سوداء" لا تمت بصلة إلى تاريخ القبيلة ولا إلى مواقفها الراسخة.

وصرّح علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بأن أبو شباب ومن سار على نهجه "نكرات لا تعبّر عن قيم الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن الاحتلال استثمر هذه المجموعات لتكون "طعنته الداخلية" في خاصرة المجتمع.

وأشار العكلوك إلى أن الاحتلال عجز عن حماية أبو شباب رغم قربه منه، "ولن يوفر الحماية لغيره من أتباعه"، مضيفًا أن نحو 70 شخصًا ممن انخرطوا في تلك المجموعات سلّموا أنفسهم عبر عائلاتهم وعادوا إلى مجتمعهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظلّ صمام الأمان بعشائره وقبائله وعوائله، وأنه لن يسمح بتحويل نسيجه الاجتماعي إلى مظلة لحماية مرتكبي الجرائم أو المتعاونين مع الاحتلال.



