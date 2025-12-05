مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية شرق رام الله

أضرم مستوطنون، فجر يوم الجمعة، النار في مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، خلال هجومهم على قرية الطيبة شرق رام الله.

ويأتي هذا الاعتداء امتدادا لهجمات منظمة تشنها مجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، من إحراق ممتلكات للمواطنين، واستهداف مباشر للرعاة، وإغلاق طرق فرعية، وتنفيذ اقتحامات لعدد من القرى خلال الأسابيع الماضية.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي وفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات