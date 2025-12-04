حماس: ارتقاء 3 أسرى يكشف جرائم تعذيب ممنهجة داخل سجون الاحتلال

فلسطين أون لاين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، أن الإعلان عن ارتقاء ثلاثة أسرى داخل سجون الاحتلال، يمثل دليلاً جديداً على حجم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، ويؤكد على وحشية ما تقوم به إدارة السجون من تعذيب وإهمال طبي وسياسات تنكيل، في سياق سياسة قتل رسمية ومتعمدة تُمارس بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة دولية.

ونعت حماس، في بيان صحافي، اليوم الخميس، الأسرى الذين تأكد ارتقاؤهم داخل سجون الاحتلال، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، والشهيد خميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، والشهيد خليل أحمد خليل هنية (35 عامًا)، وثلاثتهم من قطاع غزة.

وشددت على ضرورة التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الأسرى المختفين قسريًا، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية.

وحذرت الحركة من جريمة ما يتعرض له الأسرى من تعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، وإهمال طبي قاتل، واعتداءات جسدية وجنسية، فضلًا عن سياسات التنكيل والحرمان والإذلال، والاحتجاز في ظروف تمس بإنسانيتهم وكرامتهم.

ودعت  حماس، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة مسؤلياتها وفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى، بما في ذلك حالات الإعدام الميداني والتعذيب التي أودت بحياة العشرات داخل مراكز التحقيق والسجون.

