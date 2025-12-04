غزة... مقتل ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المدعومة من الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مقتل قائد الميليشيا المسلحة شرق رفح ياسر أبو شباب على يد مسلحين مجهولين داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت منصة حدشوت العبرية أن أبو شباب ونائبه غسان الدهيني وقعا في كمين داخل المدينة، ما أدى إلى مقتل أبو شباب وإصابة نائبه بجروح خطيرة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن عملية الاغتيال يُرجح أنها نُفذت على يد مقاتلي كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن حماس امتلكت معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات أبو شباب، جمعتها من أشخاص مقربين منه، معتبرًا أن اغتياله يمثل "تطورًا سيئًا لإسرائيل".

وفي السياق ذاته، علّقت القناة 12 العبرية بأن مقتل أبو شباب يعكس فشل سياسة إسرائيل قصيرة المدى في غزة، وسقوط مشروع "البديل عن حماس" رغم الدعم والتطوير والشرعية التي مُنحت لتلك التشكيلات، مضيفة: "سقطوا وبقيت حماس".

كما دعا مراسل القناة ذاتها إلى فتح تحقيق للتأكد مما إذا كان مقاتلو حماس تمكنوا من تجاوز الخط الأصفر داخل رفح والوصول إلى أبو شباب قبل تصفيته.

ويُعد أبو شباب زعيم ما يُعرف بـ "القوات الشعبية" في رفح، وهي التشكيل الأكثر إثارة للجدل منذ ظهوره، حيث كشفت صحيفة يسرائيل هيوم في وقت سابق، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اعترف بدعم هذه المجموعة بالسلاح "لحماية الجنود الإسرائيليين في مناطق التماس داخل غزة".

وظهر أبو شباب أكثر من مرة برفقة عناصره شرقي رفح، بالتزامن مع حملات نفذتها المقاومة لملاحقة المتعاونين مع الاحتلال بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.