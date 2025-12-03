لجنة أهالي المعتقلين: أجهزة أمن السلطة تشن حملة اعتقالات واسعة في نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن أجهزة أمن السلطة تواصل منذ أسابيع حملة اعتقالات واسعة في محافظة نابلس، طالت أسرى محررين وشبانًا وطلاب جامعات، وسط حالة استنكار متصاعدة بين الأهالي.

وذكرت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن قوة أمنية نفّذت مداهمات مكثفة في بلدة تل غرب نابلس، أسفرت عن اعتقال كل من: حمزة سمير سلوادي، طالب سمير سلوادي، عمر عصام ريحان، براء حمزة اشتية، معتز عبد السلام أيوب، أسامة مصطفى عابد، ونمر خالد هندي.

وفي بلدة طلوزة شمال نابلس، اعتقلت الأجهزة الأمنية: سيف فقها، فارس فقها، حسين فقها، فادي فقها، وأحمد فارس.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الطالب الجامعي مؤمن علاء سلمان من جامعة النجاح الوطنية، بعد استدعائه للمقابلة.

وأوضحت اللجنة أن الحملة تترافق مع تصاعد شكاوى الأهالي بشأن الاعتقال السياسي وسوء ظروف الاحتجاز في سجون السلطة بالضفة الغربية، محذّرة من انعكاسات هذه الإجراءات على النسيج المجتمعي والحريات العامة.