فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مداهمات واسعة وعمليات اعتقال.. الاحتلال يواصل عدوانه على قباطية

"أوضاع صادمة تعصف بالجرحى مبتوري الأطراف بغزَّة".. 6000 حالة بتر بحاجة إلى برامج تأهيل طويلة الأمد

اعتقال العريس!

"حماس" تعزِّي جمهورية إندونيسيا ومملكة ماليزيا في ضحايا الفيضانات

الأمم المتحدة تعتمد قرارين لإنهاء احتلال فلسطين والجولان

البرش:نحو 1000 مريض من غزة ماتوا وهم ينتظرون الموافقة على السفر للعلاج

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شهيدٌ برصاص الاحتلال وقصفٌ جويّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا

أسعار صرف العملات في فلسطين الأربعاء 3 ديسمبر

قاسم: الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف النار واستهداف النازحين خارج الخط الأصفر

03 ديسمبر 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل تصعيد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء ومخيمات النازحين في وسط مدينة غزة، خارج الخط الأصفر، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى، إضافة إلى تعمّد قتل أحد الصحفيين في خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم الأربعاء أن استمرار عمليات القتل ونسف المنازل وتهجير المواطنين وتقييد دخول المساعدات التي ينفذها الاحتلال المجرم، يؤكد أن هذا العدو يواصل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، مع تغيير في الوتيرة لكنها تفضي إلى الأهداف ذاتها.

وجدّد قاسم دعوته للوسطاء والدول الضامنة التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى تحرك جاد لوقف هذه الخروقات، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه من وقف تام للعدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #حازم قاسم #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة