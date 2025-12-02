سقوط طاغية

نهاية الطغاة عبر التاريخ مهينة ومذلة وصاعقة، وما أكثر الشواهد، بدءاً من فرعون عصره، وليس انتهاءً بحسني مبارك وزين العابدين بن علي وبشار الأسد، سقوط الطغاة قد لا يعني سقوط الطغيان، ولكن السقوط يتكرر في كل زمان ومكان، وإن اختلفت الأسباب، وإن تباينت النتائج.

في نهاية نوفمبر من سنة 2025 سقط ألد الطغاة عداوة للأمة العربية والإسلامية، وللشعب العربي الفلسطيني، سقط بن يامين نتانياهو، وهو الذي ظن نفسه منزهاً عن الخطايا، وبعيداً عن الشبهات، وأنه بطل إسرائيل، وملكها، وقائدها التاريخي الأسطورة، سقط نتانياهو بعد أن أدرك الحقيقة، ووصل إلى النتيجة المؤلمة بالنسبة له، التي حاول التهرب منها سنوات، النتيجة التي تتجاوز تهم الرشوة والفساد وخيانة الأمانة، إنها تهمة الفشل في تحقيق الأمن الإسرائيليين، وتهمة الفشل في الوصول إلى سلام يحفظ حياة الإسرائيليين، وذلك بعد العجز عن تحقيق الانتصار على أهل غزة رغم حرب الإبادة الجماعية التي مارسها ضدهم لمدة سنتين.

لقد زلزل الواقع السياسي العاجز عن تحقيق الانتصار على غزة كيان المجتمع الإسرائيلي كله، لقد أصابتهم الصدمة، وانقسموا على أنفسهم بين مصدق للحقائق العنيدة وبين مكابر، هذا الواقع المنقسم، والممزق إلى حد التناقض، هو الذي أوصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو إلى اتخاذ قرار طلب الرحمة من رئيس الدولة، ومن ثم الانسحاب الآمن من واجهة السياسة الإسرائيلية.

طلب الرحمة من رئيس الدولة لا يعني الاعتذار عن تهم الفساد والرشوة والغش، وإنما يعني الاعتذار عن الفشل في مجمل السياسة الإسرائيلية التي لم تحقق أهدافها رغم حرب الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، ورغم كل الإرهاب الذي مارسه الجيش الإسرائيلي ضد أهل لبنان واليمن والعراق وإيران، هذا الفشل العسكري الإسرائيلي في تحقيق الانتصار المطلق، والقضاء على رجال المقاومة ـ رغم المظاهر الكاذبة للنصر ـ هذا الفشل هو الحقيقة العنيدة التي ضغطت على عصب نتانياهو الحساس، وخلقت منه وحشاً يبطش بكل من اعترض على سياسته، بما في ذلك وزير حربه غلانت، ورئيس أركانه هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار.

بنيامين نتانياهو سقط بسياسته اليمينية المتطرفة، وسقط بتحالفاته اليمنية مع عتاة التطرف، وسقط داخل قادة حزبه الذين باتوا يخشون على مستقبلهم في الانتخابات القادمة، لأن طلب نتانياهو الرحمة من رئيس الدولة، يعني نهاية مرحلة من البطولة الزائفة، التي حاول نتانياهو أن يسوقها على المجتمع الإسرائيلي، ويعني نهاية سياسة إرهابية حاول نتانياهو أن يسوقها على المجتمع الدولي على أنها دفاع عن النفس، ليكتشف الإسرائيليون عمق الخسارة الاستراتيجية التي جلبتها عليهم سياسية نتانياهو، وهذه الخسارة أعمق بكثير من الفشل الميداني في غزة، واخطر على الإسرائيليين من اكتشاف شخصية سياسية إسرائيلية فاسدة مرتشية كاذبة.

