فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تاريخ غزة الذي أغفله صاحب جريدة فلسطين يوسف العيسى في مقاله عام 1912

إشكالية التنبؤ "الإسرائيلي": كيف تكسر العمليات الفردية قواعد الأمن التقليدي؟

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اليونيسيف: الوضع في غزة كارثي حتى مع وقف إطلاق النار

"حماس": عمليات المقاومة بالضفة تؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها

فقدان "إسرائيل" للاتزان الإستراتيجي

مشروع "قرية رعاية الأيتام ومبتوري الأطراف": بكرة تُطلق منشأة متخصصة لدعم أطفال فلسطين

نتنياهو يمضي في مشروع القانون.. "مهما كان الثمن السياسي"

"الصحة": الاحتلال يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما

الأونروا: الاحتلال يحتجز 6 آلاف شاحنة إغاثية تكفي غزة لثلاثة أشهر

بالصور استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

02 ديسمبر 2025 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
الشهيد الفتى مهند طارق محمد الزغير

استشهد فتى فلسطيني، فجر يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال عملية اغتيال في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، داخل مركبة مدنية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن قوات من الكتيبة 202 بالجيش قامت باغتيال الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس شمالي الخليل، وفقًا لمزاعمها.

وأصيبت مجندة "إسرائيلية"، مساء أمس الاثنين، بجروح، إثر عملية دهس بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #عملية دهس #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مهند الزغير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة