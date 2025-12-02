استشهد فتى فلسطيني، فجر يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال عملية اغتيال في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، داخل مركبة مدنية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن قوات من الكتيبة 202 بالجيش قامت باغتيال الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس شمالي الخليل، وفقًا لمزاعمها.

وأصيبت مجندة "إسرائيلية"، مساء أمس الاثنين، بجروح، إثر عملية دهس بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.





المصدر / فلسطين أون لاين