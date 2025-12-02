إصابة مجنَّدة "إسرائيلية" في عملية دهس بالخليل و"حماس" تؤكد: ردٌّ طبيعيٌّ على جرائم الاحتلال

فلسطين أون لاين

02 ديسمبر 2025 . الساعة 07:38 بتوقيت القدس
...
استنفار قوات الاحتلال عقب عملية الدهس في الخليل

أصيبت مجندة "إسرائيلية"، مساء أمس الاثنين، بجروح، إثر عملية دهس بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، ما أسفر عن إصابة مجندة بجروح طفيفة.

وأشارت الهيئة أن المنفذ لاذ بالفرار، وأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت للمكان، وشرعت بعملية تمشيط ومطاردة.

ومن جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن عملية الدهس التى وقعت قرب بلدة حلحول شمال الخليل، تأتي في سياق الرد المشروع على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الحركة، في بيان، إن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة هو نتيجة مباشرة لحالة التغول الاحتلالي، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهويد والاستيطان والضم وفرض الوقائع بالقوة.

وأضافت، أن تصعيد المقاومة تعبير واضح عن رفض شعبنا الاستسلام لسياسة البطش التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات.

وشددت حماس على أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تُكسر، وأن المقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة الاحتلال وجرائمه، ما دام يواصل عدوانه وجرائمه.

ودعت إلى توحيد الصف وتعزيز المقاومة في كل الميادين، "فشعبنا يثبت دائمًا أنه قادر على ابتكار أدوات المواجهة والدفاع عن حقوقه مهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية دهس #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

