"الفدائي" يستهل كأس العرب بفوز مثير على قطر

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم مساء الاثنين، فوزاً مثيراً على نظيره القطري بهدف دون رد في افتتاح النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة، ليحصد أول 3 نقاط، تصدر بها المجموعة الأولى إلى جانب نظيره السوري الفائز بنفس النتيجة على تونس.

وسيطر التعادل السلبي على المواجهة التي أقيمت على ملعب البيت حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قبل أن يحوّل مدافع منتخب قطر سلطان البريك، الكرة في مرماه بعد رأسية اللاعب محمد صالح بعد ركلة ركنية.

ورغم سيطرة منتخب قطر على معظم فترات اللقاء، فإن الفرص الخطرة كانت من نصيب المنتخب الوطني الذي لاحت أمامه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ولا سيما في الشوط الثاني.

بدأ "الفدائي" المواجهة بشكل جيد وحاول الوصول إلى مرمى "العنابي"، لكن مع مرور الوقت فرض أصحاب الأرض إيقاعهم واستحوذوا على الكرة في معظم الوقت مع محاولات خجولة للمنتخب الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني أجرى إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين عدة تبديلات ساهمت بشكل كبير في تحسن الأداء، خصوصاً بعد مشاركة المهاجم عدي الدباغ وتبديل مركز اللاعب تامر صيام، ليشكّلا معاً ثنائياً خطيراً، إلى جانب المزعج للدفاعات القطرية زيد قنبر.

وحاول المنتخب القطري أكثر من مرة الوصول إلى شباك الحارس رامي حمادة، لا سيما عبر البديل ادميلسون، لكن دفاع "الفدائي" بقيادة محمد صالح وميلاد ترامانيني كان بالمرصاد.

ولاحت أمام الدباغ والبديل الآخر أحمد القاق أكثر من فرصة للتسجيل، لكنهما تعاملا مع الكرة برعونة وفوتا فرصة التقدم، قبل أن تتاح أمام البديل الثالث خالد النبريص فرصة مؤكدة أخرى.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة ضغط المنتخب الفلسطيني بقوة بغية خطف هدف الفوز، وهو ما كان، حين حوّل البريك الكرة في مرمى منتخب قطر بعد رأسية محمد صالح، وسط فرحة عارمة في المدرجات التي اكتست بألوان العلم الفلسطيني، إلى جانب الأعلام القطرية.

ويواجه "الفدائي" في الجولة الثانية نظيره التونسي يوم الخميس المقبل على ملعب لوسيل، ويأمل تحقيق فوز آخر للاقتراب من التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يختتم الدور الأول أمام سوريا يوم الأحد المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وكان المنتخب السوري قد افتتح البطولة بفوز ثمين على نظيره التونسي بهدف دون رد سجله اللاعب عمر خريبين، ليتقاسم "نسور قاسيون" صدارة المجموعة مع "الفدائي" برصيد 3 نقاط لكل منهما.

المصدر / فلسطين أون لاين