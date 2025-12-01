قائد في سرايا القدس: أفشلنا عملية "الحجارة الخمسة" ووجّهنا ضربات للاحتلال

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قال قائد ميداني في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال تحاول منذ أسابيع "صناعة إنجازات ميدانية بائسة" عبر تنفيذ اغتيالات بحق مقاتلي السرايا في مدن وبلدات الضفة.

وقال القائد، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الإثنين، إن سرايا القدس فعّلت "خططًا ملائمة لمعطيات الميدان" بعد دراسة سلوك جيش الاحتلال وتحليل معلومات حصل عليها مقاتلوها من الطائرات المسيرة التي "تعاملوا معها بالوسائط النارية المناسبة"، مشيرًا إلى إسقاط عدة مسيّرات في محافظة طوباس ومخيم الفارعة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد القائد أن مقاتلي سرية بيت أمر في الخليل وكتيبة نابلس تمكنوا من استباق التحركات العسكرية المتوقعة للاحتلال، ومباغتته عبر "كمائن وعبوات ناسفة"، الأمر الذي تسبب في "صدمة" لصفوف الضباط والجنود.

وأوضح أن سرايا القدس كانت "بالمرصاد" منذ اللحظة الأولى لإعلان الاحتلال عن بدء عمليته العسكرية التي أطلق عليها "الحجارة الخمسة"، مشيرًا إلى إعطاب جرافة عسكرية من نوع D9 توغلت في محور وادي التياسير عبر استهدافها بعبوة أرضية محلية الصنع من نوع "طوفان".

كما أعلن عن إعطاب جيب عسكري آخر في بلدة طمون بعد تفجيره بعبوة موجهة من نوع "سجيل".

وقال القائد إن الاحتلال ظن أنه "سيكسر إرادة المجاهدين" باغتيال يوسف عصاعصة والمنتصر بالله عبد الله في جنين وريفها، إلا أن مقاتلي السرايا مرّغوا أنفه بتراب السيلة الحارثية عبر عبوات ناسفة زُرعت مسبقًا في مسارات متوقعة لمرور القوات الإسرائيلية.

وشدد القائد أن سرايا القدس "جاهزة ويقظة ولن تسمح بخلق واقع جديد في مدن وبلدات الضفة الغربية"، مجددًا دعوة أجهزة السلطة الفلسطينية إلى "وقف ملاحقة المقاومين والإفراج عن المعتقلين" للقيام بواجبهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي تستهدف وجوده في كافة أنحاء فلسطين.