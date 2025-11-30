لعدم توفر الوقود.. بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك في الخدمات الأساسية

حذّرت بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في الخدمات الأساسية نتيجة التدهور المتسارع في أزمة الوقود، عقب منع الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال السولار بالكميات اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية.

وقال اتحاد بلديات القطاع، في بيان تلاه رئيس بلدية خان يونس علاء البطة خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن ما دخل من وقود خلال خمسين يومًا منذ وقف إطلاق النار لا يغطي سوى خمسة أيام فقط من أعمال فتح الطرق، وإزالة الركام، وتسهيل حركة النازحين.

وأوضح الاتحاد أن الكميات المحدودة جدًا التي يسمح الاحتلال بمرورها تخضع لإدارة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS)، الذي بات عاجزًا عن توفير الحد الأدنى من احتياجات البلديات، إضافة إلى الإجراءات المعقدة التي تعيق وصول السولار إلى الطواقم العاملة في الميدان.

وشددت البلديات على أن استمرار الأزمة يهدد حياة السكان، خاصة مع توقف جهود إنقاذ النازحين والتعامل مع آثار المنخفضات الجوية، فضلًا عن تعطل عمليات إزالة الركام وفتح الشوارع.

وأشار الاتحاد إلى أن 85% من مباني ومرافق وآليات البلديات تعرضت للاستهداف أو التدمير، ما يفاقم ضعف قدرتها على العمل.

وحملت البلديات الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة، باعتبارها تمس الخدمات الإنسانية والطارئة المقدمة للسكان يوميًا. كما حمّلت مكتب UNOPS جزءًا من المسؤولية بسبب ما وصفته بالإجراءات المعقدة وغير المبررة في إدارة الوقود.

وطالب الاتحاد بتوفير السولار بشكل عاجل وفق الإجراءات المتعارف عليها لضمان استمرار الخدمات الأساسية، إضافة إلى تزويد البلديات بالمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية وقطع الغيار والآليات الثقيلة.

ودعا الاتحاد الدول العربية، ومنها السعودية ومصر وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والجزائر وليبيا والبحرين، إلى التدخل السريع لتزويد بلديات قطاع غزة بالوقود ومنع انهيار المنظومة البلدية في ظل الوضع الإنساني الكارثي.

وأكدت البلديات أنها ستواصل العمل بكل الإمكانيات المتاحة رغم الظروف القاسية.

المصدر / فلسطين أون لاين