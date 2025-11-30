تظاهرات في 40 مدينة إسبانية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فلسطين أون لاين

30 نوفمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
المنظمات المشاركة في المسيرات دعت العالم إلى قطع جميع العلاقات مع الاحتلال

شهدت إسبانيا موجة واسعة من التظاهرات والمسيرات الداعمة لفلسطين في أكثر من 40 مدينة، من بينها مدريد وبرشلونة، وذلك إحياءً لـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وخرج آلاف الإسبان مساء يوم السبت إلى الساحات والميادين، رافعين شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتعبّر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. وتصدّرت مدريد وبرشلونة المشهد من حيث كثافة المشاركين وحجم التظاهرات.

ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل"، ورددوا هتافات بينها "فلسطين حرة" و"إسرائيل القاتلة".

وفي بيان مشترك، أدانت منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا ما وصفته بـ"الاستعمار والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي المستمر منذ 78 عامًا". كما استنكرت خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنعها دخول المساعدات الإنسانية.

ودعت المنظمات حكومات العالم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل، وفرض عقوبات دولية عليها، فضلًا عن دعم المسارات القانونية الجارية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
