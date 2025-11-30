أكذوبة غزة الجديدة وغزة القديمة

لا يمكن تجاهل المكر الصهيوني، وما يحاك ضد أهل غزة من مؤامرات، فالضربة القاصمة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي بكل أذرعه الأمنية والعسكرية من حركة حماس، حفرت بصتمها في عميق الوعي الإسرائيلي، وخلقت حالة من الخوف الدائم، والحذر من إبداعات حركة حماس ومفاجآتها، والتي ستظل ملتصقة بالقرار الإسرائيلي طالما ظلت هذه الدولة قائمة.

ضمن منطق العداء المطلق، والخوف الزاحف، يروّج الإعلام الإسرائيلي عن البدء في إقامة مدينة غزة الجديدة، أو إقامة مدينة رفح الخضراء، وبضغط من الإدارة الأمريكية، التي تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار، وتشكيل قوة الاستقرار، والدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ، وأزعم أن هذا حديث إعلامي معبأ بالتناقض والكذب، رغم دخول المعدات الثقيلة، والبدء في تسوية الأرض، بهدف تدمير الأنفاق، وتغيير معالم المنطقة أكثر مما تهدف إلى إقامة مدينة رفح الخضراء، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعني الانسحاب الإسرائيلي من مناطق واسعة في قطاع غزة، بما في ذلك الجزء الكبير من مدينة رفح، ومن المنطقة الواقعة بين خان يونس ورفح، وبتحقيق الانسحاب إلى المرحلة الثانية، أو الخط الأحمر بدلاً من الخط الأصفر الحالي، تكون فكرة إقامة مدينة رفح الخضراء قد ماتت، رغم الحلم الإسرائيلي في إطالة أمد هذه المرحلة الضبابية.

ثانياً: فكرة إقامة مدينة رفح الخضراء تتعارض مع الأهداف الإسرائيلية العليا لتضييق الخناق على أهل غزة بهدف التهجير، أولوية التهجير ما زالت واردة في الوعي السياسي الإسرائيلي، وفي الممارسة الإسرائيلية الميدانية، بدليل مواصلة الحصار، وعدم إدخال وسائل الإعمار .

ثالثاً: مدينة رفح الخضراء التي يروّج لها الإعلام الإسرائيلي ستكون من الخيام، وليس المقصود هنا مدينة عامرة، ومبانٍ فاخرة، وشوارع ومدارس، فهذا التطور الحضاري لا ترضى به الصهيونية لأهل غزة، ودولة العدو غير مستعدة لتكلفة نفسها نفقة بناء مدينة لأهل غزة، حتى ولو كانت هذه المدينة نصف صهيونية.

رابعاً: مدينة غزة الجديدة بحاجة إلى سكان، فالبيوت تموت إذا غاب سكانها، ولا أظن أن أهل غزة سيتركون ذاكرتهم، وبيوتهم المدمرة، وجيرانهم، وأصدقاءهم، وتاريخهم ووطنهم وانتماءهم، ويرحلون وفق هوى العدو إلى مدينة رفح الخضراء، وهم يعرفون أن هذه المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتحت إدارة فاسدة من عملاء الاحتلال.

خامساً: هناك تواصل بين الوسطاء وأمريكا على البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ، وذلك يعني أن لأمريكا مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، وقد حددت نهاية هذه السنة لتشكيل قوة الاستقرار، وحددت نهاية شهر إبريل لنزع سلاح المقاومة.

لكل ما سبق، أزعم أن الترويج لمدينة رفح الخضراء إحدى وسائل الضغط على حركة حماس، والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، والهدف منها هو تجريد المقاومة من السلاح، حيث يربط العدو الإسرائيلي بين تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق بوجود قوة الاستقرار، ونزع سلاح المقاومة، وهذه نقطة ضغط تفاوضي، سيتواصل فيها المد والجزر إلى حين اجتياز هذه المرحلة الضبابية.

المصدر / فلسطين أون لاين