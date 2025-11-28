الإعلام العبري يكشف: حالات فرار وإصابات في صفوف جنود الاحتلال بعد اشتباكات جنوبي سوريا

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الجمعة، بإصابة عدد من ضباطه وجنوده بعدما تعرّضت القوّة لإطلاق نار من مسافة قريبة في بيت جن بريف دمشق الغربي، جنوبي سوريا.

وقالت إذاعة "جيش الاحتلال"، إن ضابطين وأربعة من جنوده أصيبوا بجراح، بينهم ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة برصاص أهالي بيت جن السورية خلال التصدي لتوغل الاحتلال في البلدة فجر اليوم.

ولفتت مصادر عبرية إلى أنّ جنوداً "إسرائيليين" فرّوا من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلّح، تاركين خلفهم آلية من نوع "هامر" اضطر سلاح الجو إلى قصفها لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أنّ "الجيش" يُواصل عمليات المسح في المنطقة التي شهدت المواجهات، في وقتٍ تعمل قواته على تعزيز حضورها الميداني.

وكشفت أنّ سلاح الجو الذي هرع إلى الموقع لم يتمكن من تنفيذ ضربات مباشرة بسبب القرب الشديد بين الجنود و"المسلحين" خلال الاشتباك.

وذكر موقع حدشوت بزمان العبرية، أن مروحية "إسرائيلية" هبطت في "مستشفى شيبا تحمل جنودا مصابين من بلدة بيت جن السورية".

وفجر اليوم، ارتقى 13 شهيداً وأُصيب 25 مدنياً من جراء قصف نفّذه طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي.

وجاء القصف بعد توغّل دورية عسكرية "إسرائيلية" داخل البلدة ومحاصرتها، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينها وبين الأهالي، قبل أن تنسحب القوّة "الإسرائيلية" إلى تلة باط الوردة على أطراف بيت جن.

المصدر / فلسطين أون لاين