واشنطن.. تحقيقات تكشف ماضي منفذ إطلاق النار قرب البيت الأبيض

27 نوفمبر 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
من موقع عملية إطلاق النار قرب البيض الأبيض في واشنطن الأربعاء الماضي
متابعة/ فلسطين أون لاين

نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون، أن المشتبه بإطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، الأربعاء، هو رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2021.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن المواطن الأفغاني المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن، كان قد عمل سابقًا مع القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية (CIA) في أفغانستان، قبل أن يتم نقله إلى الولايات المتحدة عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 29 عامًا، عمل مع الـCIA والجيش الأميركي وهيئات حكومية أخرى خلال فترة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

ووصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2021، أي بعد شهر من الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس/ آب من العام نفسه خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون راتكليف، قوله إن المشتبه به "عمل مع الولايات المتحدة في قندهار"، المدينة التي شكّلت واحدة من أبرز القواعد العسكرية للقوات الأميركية في جنوب أفغانستان.

وأضاف راتكليف أن إدارة بايدن "بررت استقدام المشتبه به إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 اعتمادًا على عمله السابق مع الحكومة الأميركية، بما فيها وكالة الـCIA، باعتباره جزءًا من قوة شريكة في قندهار".

ووقع الهجوم بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية، في وقت تنتشر فيه منذ أغسطس الماضي وحدات من جنود الاحتياط لتنفيذ دوريات راجلة، بناءً على قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم اعتراض السلطات المحلية ذات الغالبية الديمقراطية.

ودان ترامب الحادث، واصفًا إياه بأنه "عمل إرهابي"، مؤكّدًا أن إصابة عنصرين من الحرس الوطني بجروح بالغة تعزز من موقفه الداعي إلى تشديد سياسات الهجرة.

تعرّض عنصران من الحرس الوطني الأميركي، الأربعاء، لإطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أنه تمت مهاجمة عنصرين من الحرس الوطني، وأن حالتهما حرجة.

ويأتي هذا بعدما تضاربت الأنباء بشأن مقتلهما، إذ قال حاكم ولاية فيرجينيا الغربية باتريك موريسي إن وضع العنصرين غير معروف، وذلك بعدما أفاد في وقت سابق بمقتلهما. وقال في منشور عبر منصة إكس إن هناك تقارير متضاربة بشأن حالتهما.

