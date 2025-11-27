اعتقالات متواصلة واقتحامات واسعة في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، صباح يوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت أطفالًا وشبانًا خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في عدة مدن وبلدات.

وشملت الحملة عمليات مداهمة للمنازل وتفتيشات واسعة، رافقها اعتداءات على السكان وتخريب في الممتلكات، خصوصًا في مدينة قلقيلية حيث اعتُقل طفل بعد الاعتداء عليه داخل منزله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي "كفر سابا"، وداهمت منزل المواطن محمد ولويل، واعتقلت نجله الطفل عوض (13 عامًا)، بعد تفتيش المنزل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حارث حمد الله عودة بالثلاثينات من عمره، عقب مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بهدف الضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم، إلى جانب اعتقالات طالت مخيمات وبلدات في نابلس وطولكرم ورام الله والخليل وطوباس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها وتعمدت إتلاف محتوياتها وحولت بعضها الى ثكنات عسكرية، قبل أن تعتقل كلا من: طه محمد شلالدة، ومحمد ابراهيم شلالدة، وعزات محمد مصطفى شلالدة.

ومن بلدة نوبا شمالا داهمت منازل المواطنين، واعتقلت: أحمد إسماعيل أبو عمار، ومحمد عارف دبابسة، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال طارق النمري، ومحمد ثابت النمري، بعد مداهمة منزلهما في البلدة، فيما اعتقلت الأسير المحرر عمر هشام أبو كاملة "شراقة" من منزل أحد أقاربه بالحي الجنوبي بمدينة طولكرم علما أنه من سكان بلدة عنبتا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صالح عدنان العاصي من منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات