لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طوباس

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني على التوالي، عدوانه الواسع على محافظة طوباس، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال دفع فجر يوم الخميس، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدة طمون جنوبي طوباس.

وقال مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام الاحتلال محافظة طوباس المستمر منذ الليلة قبل الماضية.

وأضاف عودة أن من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم.

وتشهد محافظة طوباس عملية عسكرية كبيرة وواسعة، تشارك فيها قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات ثقيلة.

ويشارك في العدوان المتواصل قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات، كما كانت قوات الاحتلال في بداية الاقتحام قد أطلقت النيران بشكل عشوائي في أجواء محافظة طوباس من الطائرات المروحية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال ما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين في أغلب مناطق محافظة طوباس، وتحتجز العديد من المواطنين وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 100 محتجز، نصفهم من بلدة طمون.

وأضاف أنه تم الإفراج عن 27 من المعتقلين في ساعة متأخرة من الليل، وبقي عدد منهم مكبل اليدين بعد الإفراج حتى وصولهم إلى منازلهم.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية.

وتشهد ممتلكات المواطنين أعمال تخريب وتدمير خلال الاقتحام المتواصل، فيما تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية في بلدة طمون انقطاعا للمياه بسبب اعتداء قوات الاحتلال على خطوط المياه في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين