"حماس" تُطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته في غزَّة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال، يأتي في سياق التزام الحركة الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل، وبذل جهود متواصلة لإتمامه بالرغم من الصعوبات الكبيرة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أنه "مطلوب من الوسطاء مقابل هذا الالتزام من حركة حماس الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامه بوقف الخروقات".

وأمس الثلاثاء، سلمت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، جثة أسير "إسرائيلي" لفريق من الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصادر صحفية فلسطينية.

وجاء تسليم الجثث ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المدعوم أمريكيا، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار العدوان "الإسرائيلي"، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية و"إسرائيلية".

المصدر / فلسطين أون لاين