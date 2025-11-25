مستجدات المنخفض وتوقعات الطقس حتى بداية الأسبوع القادم

فلسطين أون لاين

25 نوفمبر 2025 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تأثرت به الأراضي الفلسطينية منذ ساعات الليل الماضية، موضحاً أن التأثيرات الجوية تنحسر بشكل كامل الليلة مع عودة الأجواء المستقرة خلال الأيام القادمة.

وقال العلامي في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على "فيسبوك" إن المنخفض الذي طال البلاد كان نتاج اقتراب كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للمتوسط وتفاعلها مع الهواء الدافئ والرطوبة المدارية، ما تسبب بتشكّل حالة من عدم الاستقرار الجوي "متفاوتة الشدة".

وأوضح أن الحالة الجوية تميّزت بحدوث عواصف رعدية وصواعق وهطولات مطرية غزيرة على أجزاء من السواحل، خصوصاً في القطاع الجنوبي (قطاع غزة)، إضافة إلى الشريط الغربي من محافظات الضفة، ولا سيما المنطقة الممتدة من جنوب نابلس حتى شمال رام الله، حيث سُجّلت كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى سيول وارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن باقي المناطق شهدت كميات أمطار "متواضعة إلى اعتيادية"، فيما كان نشاط العواصف الرعدية فيها أكبر من حجم الهطول المطري.

وأكد العلامي أنه اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل، ستسود أجواء مستقرة في مختلف المناطق الفلسطينية بمشيئة الله، في ظل ابتعاد المنخفض الجوي وتراجع الفعالية الجوية بشكل كامل.

