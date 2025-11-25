قضية فساد "الهستدروت": اعتقال نائب رئيس بلدية بشبهة تلقي رشاوى من وكيل تأمين بارز

فلسطين أون لاين

25 نوفمبر 2025 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
قضية فساد "الهستدروت" تهز الاحتلال
ترجمة عبد الله الزطمة

أوقفت الشرطة صباح يوم الثلاثاء نائب رئيس بلدية وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، بشبهة تلقي رشاوى من وكيل التأمين عزرا غباي، أحد المتورطين الرئيسيين في قضية الفساد الكبرى المرتبطة بـ"الهستدروت". وتم اقتياد المسؤول للتحقيق فور هبوط طائرته.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، تتواصل التحقيقات المكثفة في واحدة من أوسع قضايا الفساد لدى الاحتلال، والتي طالت مسؤولين في "الهستدروت" وبلديات وهيئات عامة. وبحسب الشرطة، خضع نحو 300 شاهد ومشتبه به للتحقيق، بينهم 36 مشتبهًا مركزيًا.

وكان القائم بأعمال رئيس "الهستدروت"، روي يعقوب، قد عاد إلى عمله أمس بعد ثلاثة أسابيع من توقيفه بشبهة تلقي رشاوى، فيما لا يزال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد رهن الإقامة الجبرية. وتشير الشبهات إلى تلقي بار دافيد وزوجته امتيازات مالية ورحلات فاخرة من غباي مقابل تسهيلات في تعيينات وتعاقدات تأمينية.

وبحسب التحقيقات، يُشتبه بأن غباي أدار شبكة واسعة لتقديم رشاوى وامتيازات بملايين الشواقل مقابل مناصب ونفوذ داخل مؤسسات مركزية. واستمر التحقيق السري في القضية نحو عامين قبل الكشف عنها عبر حملة اعتقالات واسعة قبل ثلاثة أسابيع.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#فساد في حكومة الاحتلال #فساد في الهستدروت

