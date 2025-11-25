مستوطنون يحطِّمون محتويات منزل في سلواد

فلسطين أون لاين

25 نوفمبر 2025 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس

 اقتحم مستوطنون، فجر يوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وعاثوا فيه خراباً.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل المواطن أبو آدم السلوادي بعد تكسير أبوابه، وقاموا بتحطيم محتوياته والاعتداء على ممتلكاته.

وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة، إلى جانب مختلف مناطق الضفة الغربية، تصاعداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، شملت اقتحام منازل، وحرق ممتلكات، واعتداءات جسدية على المواطنين، وذلك بحماية وإسناد من قوات الاحتلال، في إطار محاولات توسيع البؤر الاستيطانية وفرض مزيد من التضييق على السكان.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

