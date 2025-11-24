مؤسسة "الريتش" تفتح باب التسجيل في برنامج كفالة الأيتام

فلسطين أون لاين

24 نوفمبر 2025 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
شعار مؤسسة الريتش

 أعلنت مؤسسة الريتش (Reach Foundation) عن إطلاق برنامجها الإغاثي الأهم: ”الناجي الوحيد” لكفالة الأيتام في قطاع غزة.

يستهدف هذا البرنامج فئة فريدة وذات أولوية قصوى من الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم المباشرة بالكامل (الأبوين والإخوة) بسبب أحداث الحرب، مما يجعلهم الأكثر عرضة للخطر والحاجة للرعاية المستدامة.

تم فتح باب التسجيل عبر رابط إلكتروني مخصص، مع التأكيد على أن عملية الاختيار ستكون في غاية الدقة والصرامة نظراً للخصوصية المؤلمة للفئة المستهدفة.

للتسجيل في البرنامج ، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
