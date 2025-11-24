كتائبُ القسَّام تنعى الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القيادي الكبير بالمقاومة الإسلامية في لبنان هيثم علي الطبطبائي مسؤول القيادة العسكرية في المقاومة الإسلامية، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من إخوانه في غارة "إسرائيلية" استهدفتهم في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وأشادت كتائب القسام في بيان صحفي، يوم الاثنين، بدور الشهيد القائد "السيد أبو علي" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى.

كما يذكر للشهيد إسهاماته في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة.

وأمس الأحد، استُشهد خمسة لبنانيين بينهم القيادي الطبطبائي، وأصيب 28 آخرون في غارة شنتها طائرات حربية "إسرائيلية"، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبحسب المصادر اللبنانية، فإن الغارة أصابت الطبقتين الرابعة والخامسة من مبنى سكني مكوّن من عشرة طوابق في شارع العريض، تزامنًا مع تحليق مكثّف وعلى علو منخفض للمسيّرات "الإسرائيلية" فوق المنطقة.

ويُعد هيثم علي الطبطبائي، المعروف داخل الأوساط العسكرية باسم "أبو علي الطبطبائي"، أحد أبرز القياديين في حزب الله ممن ارتبط اسمهم بالعمليات الخاصة والوحدات النخبوية داخل التنظيم.

وتضيف المعلومات أن الطبطبائي كان عاملا أساسيا في إدارة "حرب الإسناد" التي نفذها حزب الله لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الحرب مع الاحتلال، ثم حاولت "إسرائيل" تصفيته بعد اغتيال فؤاد شكر. ويُصنَّف الرجل ضمن القيادات شديدة السرية، إذ لا تتوفر عنه إلا معلومات محدودة بحكم طبيعة عمله الأمني والعسكري.



المصدر / فلسطين أون لاين