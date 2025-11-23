حزب الله: الاستهداف "الإسرائيلي" طال قياديًا في المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، إن الاستهداف الإسرائيلي اليوم الأحد، طال قياديًا جهاديًا كبيرًا في المقاومة.

وأضاف قماطي، في تصريحات لقناة الميادين، "لا نعلق على ما يقوله العدو بشأن الرد والقيادة تدرس الأمر وستتخذ القرار"، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات واردة بعد استهداف اليوم، والقيادة ستتخذ القرار المناسب.

وأكّد عضو المجلس السياسي في حزب، أن "لا خيار إلاّ بالتمسّك بالمقاومة"، مشدّداً على أنه "لا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عدوانًا على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، استهدف مبنى مأهولًا بالسكان.

وأعلنت مصادر طبية لبنانية، عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين إثر الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو هيثم الطبطبائي (المعروف باسم أبو علي الطبطبائي ) الشخص الثاني بحزب الله، لكن مصادر صحفية في بيروت نقل عن مصادر من داخل حزب الله أنه لا يوجد هذا الوصف في الحزب وأن المقصود هو قيادي عسكري بارز.

ويأتي هذا التطور فيما جدّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهده بمواصلة ضرب حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن حكومته "ستقوم بكل ما هو ضروري" لمنع الطرفين من إعادة بناء قوتهما أو تهديد الأمن الإسرائيلي.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأحد إن "الجيش ضرب هذا الأسبوع أهدافاً في لبنان، وسنواصل العمل دون تردد لمنع حزب الله من ترسيخ قدرته على تهديدنا".

وخلال الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته على أهداف في لبنان، معلناً قصف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ارتقى شهيد في استهداف إسرائيلي لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية. وكان الاحتلال قد استهدف الضاحية عدّة مرات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر / وكالات