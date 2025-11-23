فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدفاع المدني يحذّر من تداعيات المنخفض الجوي في غزَّة

لبنان.. عدوان (إسرائيلي) على الضاحية الجنوبية لبيروت

تقرير (إسرائيليّ) يكشف لأوَّل مرَّة... كيف اخترقت حماس سرُّ دبَّابة ميركافا الأحدث؟

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

هل يجهض نتنياهو "المرحلة الثَّانية" بدفع متطرِّفي حكومته إلى واجهة القرار؟

الصحة: 340 شهيداً في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

خبير عسكري: قرار غزة 2803 أمنيٌّ سياسيٌّ ويدفع لصدام مع المكونات الفلسطينية

عودة مؤتمر "الليكود" بعد 14 عامًا تفجّر صراعات السلطة والتحالفات المتقلّبة

أغلبية الإسرائيليين تؤيد استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

شهادات جديدة من عوفر تكشف ظروف الاحتجاز والتنكيل والإهمال الطبي

دعوى جماعية تتهم “ميتا” بإهمال حماية الأطفال رغم معرفتها بالأضرار

23 نوفمبر 2025 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
...
ميتا أخفت نتائج دراسات داخلية أثبتت وجود علاقة بين استخدام منصاتها وتزايد القلق والاكتئاب

كشفت مجلة “تايم” الأمريكية عن دعوى قضائية جماعية واسعة تضم أكثر من 1800 مدَّعٍ من الأطفال وأولياء الأمور ومناطق تعليمية ومدَّعين عامّين، تتهم شركة ميتا -مالكة فيسبوك وإنستغرام- بأنها كانت على علم لسنوات بالأضرار النفسية التي تسببها منصاتها للأطفال والمراهقين، دون أن تتخذ إجراءات فعالة لحمايتهم، مكتفية بالحفاظ على أرباحها ونموها على حساب سلامة المستخدمين الصغار.

وتتضمن الدعوى شهادة رئيسة قسم السلامة السابقة في إنستغرام، التي قالت إنها عند انضمامها إلى الشركة عام 2020 اكتشفت اعتماد ميتا سياسة تُعرف بـ”الـ17″، التي تسمح للحساب بارتكاب 16 مخالفة مرتبطة بالتحريض الجنسي أو الاتجار بالبشر قبل إيقافه عند المخالفة الـ17 فقط.

كما اتُّهمت ميتا بالكذب على الكونغرس الأمريكي وإخفاء نتائج دراسات داخلية أثبتت وجود علاقة مباشرة بين استخدام منصاتها وتزايد القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

وأشار أحد موظفي الشركة إلى أن إخفاء هذه النتائج يشبه ما فعلته شركات التبغ عندما أخفت حقائق أضرار التدخين.

وتتهم الدعوى ميتا أيضا بتأجيل إطلاق ميزات أمان كان من شأنها حماية المستخدمين الصغار من ملايين التفاعلات غير المرغوب فيها يوميا مع الغرباء، رغم إدراك الشركة خطورة هذا الإهمال.

ومع الانتقادات الواسعة، التزمت ميتا الصمت، ولم ترد على طلبات التعليق بشأن ما ورد في تقرير تايم أو حول الدعوى المتصاعدة.

وأثار التقرير موجة واسعة من ردود الفعل في الفضاء الرقمي، إذ حذر الأكاديمي جون داير من خطورة السماح للأطفال باستخدام الإنترنت من دون رقابة، داعيا الأهالي إلى التحلي بالوعي والحذر.

وفي بريطانيا، أعادت عضو البرلمان شي أنورا التذكير بتقارير لجنة العلوم والابتكار التي دعت إلى تحمُّل المنصات مسؤولية المحتوى الضار الذي تستضيفه.

أما الصحفية ستوتي فرأت أن شركات التواصل الاجتماعي ستواجه مستقبلا عددا متزايدا من القضايا بسبب الأضرار العامة التي تتسبب فيها مجتمعاتها الرقمية.

المصدر / وكالات
#فيسبوك #التواصل الاجتماعي #إنستغرام #ميتا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة