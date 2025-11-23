فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إخفاقات 7 أكتوبر تواجه نتنياهو.. جدل محتدم حول لجنة التحقيق في (إسرائيل)

ترتيبات دولية لمرحلة ما بعد الحرب وسط خلافات على التفويض والمهام

جيش الاحتلال يقرّ خططًا دفاعية جديدة بصلاحيات أوسع للقادة الميدانيين

"سبسطية" بين التهويد والمصادرة.. الاحتلال يستخدم الآثار ذريعة لسرقة الأرض

الإعلام الحكومي يوثق نحو 500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

تقرير حقوقي: حكومة نتنياهو شريكة بإرهاب المستوطنين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة

الاحتلال يستولي على 1042 دونم في الأغوار "لأغراض عسكرية"

استعدادات في تشيلي لإطلاق حملة دولية لطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة ​​​​​​​

خبيران: (إسرائيل) تتخذ من قرار (2803) واتفاق وقف النار نافذتان لتحقيق أهداف الحرب

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة

23 نوفمبر 2025 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت المواطن صاحب موسى بحر و نجله حمزة " ١٤ عاماً " ، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين.

وحطم جنود الاحتلال جزء من صرح يحمل أسماء شهداء بيت أمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24ساعة .

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة راتب عمرو، عقب مداهمة منزله خلال اقتحام منطقة سنجر في مدينة دورا ، والشاب طارق علي العواودة من منطقة حدب الصرة جنوب الخليل.

كما واقتحمت قوات الاحتلال منطقتي الخالديه والبركه شرق يطا واعتقلت الشابين احمد ياسر الجبارين ١٧ عاماً و جبريل ابراهيم الجبارين ١٨ عاماً، وذلك بعد مداهمة منازلهم ، كما واستولى جيش الاحتلال على أجهزة كاميرات المراقبة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شوكة ومهدي زيادة، عقب اقتحامها شارع الصف في مدينة بيت لحم ، بعد مداهمة عدة منازل بالمنطقة.

وفي أريحا اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منزله وتفتيشها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة