سنغافورة تفرض عقوبات على أربع مستوطنين

أعلنت وزارة الخارجية في سنغافورة، اليوم الأحد، فرض عقوبات مالية وحظر دخول على أربعة مستوطنين إسرائيليين، لارتكابهم أعمال عنف متطرفة خطيرة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيانها إن سلوكيات المستوطنين الأربعة وهم: هم: مئير مردخاي إيتنغر، إليشع يرَد، بنتسيون غوبشتاين، وباروخ مارزل، "غير قانونية وتقوّض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستقبلية".

وأكدت سنغافورة في بيانها تمسكها بالقانون الدولي، مشددة على رفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوقائع على الأرض عبر ممارسات “تنتهك القانون الدولي”. ويُذكر أن الأسماء الأربعة كانت قد وُضعت سابقًا على قوائم العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من تصريح وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكرشنان، أمام البرلمان بأن بلاده ستتخذ إجراءات ضد قيادات مجموعات المستوطنين، موجّهًا في الوقت نفسه انتقادات لقيادات إسرائيلية دفعت نحو ضم أجزاء من الضفة أو غزة.

كما أشار بالاكرشنان بشكل خاص إلى المخططات الاستيطانية في منطقة E1. وإلى جانب العقوبات، أوضح بالاكرشنان أن سنغافورة ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية “حين تتوفر الظروف المناسبة”.

ويُعدّ المستوطنون الأربعة من أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الضفة الغربية، إذ يرتبط اسم مئير إيتنغر حفيد الحاخام المتشدد مئير كهانا بخلايا “تدفيع الثمن” واعتداءات واسعة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أما إليشع يرَد، فيُعرف بنشاطه في بؤر استيطانية غير قانونية وضلوعه في اعتداءات مسلحة ضد المزارعين الفلسطينيين. ويترأس بنتسيون غوبشتاين منظمة “لاهافا” اليمينية المتطرفة المتهمة بالتحريض على الفلسطينيين وشن اعتداءات منسقة ضدهم، فيما يُعد باروخ مارزل أحد أكثر ناشطي اليمين الكهاني تشددًا، وسبق أن مُنع من الترشح للكنيست بسبب مواقفه العنصرية ودوره في تنظيم مجموعات اعتداء داخل مدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين