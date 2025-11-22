أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة مهم لسلام العالم بأسره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليم السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم من أجل السلام في العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

ولفت أردوغان إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم تحقيقه بمبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساهمات الدول الإقليمية الرائدة، له أهمية قصوى ليس فقط للشعب الفلسطيني بل من أجل السلام في العالم بأسره.

وأوضح أنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن الدمار الذي تسببت به إسرائيل من خلال هجماتها على غزة أعاد جهود التنمية في فلسطين إلى الوراء بما لا يقل عن 70 عامًا.

وأضاف: "في غزة، شاهدنا للأسف دماراً لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل شمل البيئة أيضا"، مشيرا إلى أن "فقدان أكثر من 70 ألف طفل وامرأة وبالغ بريئين، فهو أمر لا يمكن تعويضه ولا محو الجرح الذي خلّفه في أذهان الأجيال القادمة".

وشدد أردوغان على أنه في هذه المرحلة، يجب أن يتم التركيز على تسريع أنشطة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والبدء بأعمال إعادة الإعمار دون أي تأخير.

ولفت إلى الدور الهام لمؤسسات الأمم المتحدة في تنسيق المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وضرورة معالجة مشكلة المأوى مع قدوم فصل الشتاء.

وأضاف: "نحن مصمّمون ومستعدّون للإسهام في ديمومة وقف إطلاق النار على الأرض والمساهمة في إعادة إعمار غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما فعلنا حتى الآن".

كما لفت إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي جهوده من أجل الحل القائم على دولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين